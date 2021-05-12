Ринок землі: на референдумі дві третини українців проголосували б проти

За даними опитування, 77% респондентів вважають, що рішення про введення в Україні ринку землі, має прийматися на всеукраїнському референдумі, 16% - не підтримують такої ініціативи. При цьому 58% однозначно готові взяти участь у такому референдумі, 17% - швидше б взяли участь, 20% - не взяли б участі.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.