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Продажа земли иностранцам: в Минагрополитики назвали сроки референдума

Киев, Вторник 05 января 2021 15:00
Продажа земли иностранцам: в Минагрополитики назвали сроки референдума
Фото: земля (map.land.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решен на общенациональном референдуме. Голосование пройдет в течение ближайших трех лет.

Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"Сейчас земли сельскохозяйственного назначения доступны для покупки только для физических лиц, которые являются гражданами Украины. На референдуме, который состоится в течение трех лет, будет решен вопрос о покупке иностранцами земель сельскохозяйственного назначения", - сказал он.

Как отметил министр, в настоящее время иностранцы по-прежнему могут брать землю в долгосрочную аренду.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, две трети украинцев (69%) уверены, что олигархи скупят большинство сельскохозяйственных земель. Кроме того, 57% убеждены, что людей заставят продавать свою землю за бесценок.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, после снятия моратория на продажу земли лишь 6% владельцев имеют намерение продать свою сельскохозяйственную землю или ее часть..

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