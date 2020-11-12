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Почти 70% украинцев уверены, что олигархи скупят большую часть земель

Киев, Четверг 12 ноября 2020 13:59
Почти 70% украинцев уверены, что олигархи скупят большую часть земель
Фото: земля (map.land.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинцы назвали главные опасения снятия моратория

Две трети украинцев (69%) уверены, что олигархи скупят большинство сельскохозяйственных земель. Кроме того, 57% убеждены, что людей заставят продавать свою землю за бесценок.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Почти 70% украинцев уверены, что олигархи скупят большую часть земель

По данным опроса, 61% граждан разделяет мнение, что землей торговать нельзя, ведь это - "ценность украинского народа".

Большинство украинцев (54%) не верит, что крестьяне-пенсионеры получат справедливое вознаграждение за свою землю. Существенной поддержки не имели и тезисы, что рынок земли устранит теневые схемы продажи земли (43% отрицательных ответов) и создаст справедливую цену за аренду земли (45%).

Мнение опрошенных разделилось в отношении следующих утверждений: продажа земли будет способствовать экономическому развитию Украины (33% согласились, 39% - не согласны); в результате продажи земли произойдет приход новых технологий и сформируются новые рабочие места (согласны с этим 39% граждан, 33% дали отрицательный ответ).

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года среди 2022 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность 2,3%.

Отметим, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, после снятия моратория на продажу земли лишь 6% владельцев имеют намерение продать свою сельскохозяйственную землю или ее часть.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова в августе 2020 года 43% респондентов считают земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.

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