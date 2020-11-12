Владельцы паев поделились планами после снятия моратория на продажу земли

Фото: земля (map.land.gov.ua)

Массовой продажи пока не ожидается

После снятия моратория на продажу земли 58% опрошенных из числа владельцев земли не собираются что-то менять в связи с этим. Еще 17% собираются оставлять землю в аренде того самого арендатора, который использует ее сейчас.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Только 6% намерены продать свою сельскохозяйственную землю или ее часть. Еще 5% намерены докупить земли. Однозначно ответить не смогли 10%.

Почти половина (47%) респондентов заявили, что не имеет в собственности никакой земли. Около 20% имеют оформленный приусадебный участок, а каждый шестой гражданин имеет официально оформленный земельный пай вместе с приусадебным участком (17%). Отдельно земельный пай имеют 11% опрошенных. Еще около 4% имеют землю в собственности, которая пока не оформлена надлежащим образом. Меньше 1% не ответили на этот вопрос.

Среди тех, кто имеет пай или земельный участок, подавляющее большинство граждан выращивают на этой земле продукты для собственной семьи - 63%, значительно меньше (29%) - сдают официально, со всеми документами, участок или пай в аренду. Еще у 11% респондентов земля пустует.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года среди 2022 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова в августе 2020 года 43% респондентов считают земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.

По данным Минэкономики, средняя цена покупки земли сельскохозяйственного назначения после отмены моратория с 1 июля 2021 года составит 40-60 тыс. грн за гектар.