Рынок земли: когда Рада примет финальное решение по закону

Законопроект о рынке земли Верховная рада Украины проголосует на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 16 по 20 декабря. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект о рынке земли проголосуют во втором чтении на следующей пленарной неделе.

"Рынок земли будет на следующей пленарной неделе, это через неделю. И на следующей неделе мы планируем добавить два пленарных дня. Вторник и четверг, возможно. Но рынок земли будет через неделю", - отметил Арахамия.

За что проголосовали ранее

13 ноября Верховная рада поддержала законопроект о рынке земли за основу в первом чтении. При этом данная редакция позволяет иностранцам приобретать право собственности на землю в порядке наследства, но в течение года обязывает ее продать. Норма о праве продавать землю иностранцам вызвала наиболее ожесточенные споры наряду с разрешением покупать в одни руки до 200 тыс. гектаров.

Зеленский пообещал урегулировать спорные моменты

Президент Украины Владимир Зеленский спустя некоторое время заявил, что в закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу иностранцам.

"Возможность купить украинскую землю у них будет только после решения референдума. А референдум - наше предвыборное обещание", - отметил президент.

При этом ближе к концу ноября опрос КМИС показал, что принятие закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

Референдум о продаже иностранцам пройдет в 2020 году

Во фракции "Слуга народа" рассчитывают, что референдум о продаже земли иностранцам пройдет уже в следующем году. По словам первого замглавы фракции Александра Корниенко, поправка о проведении референдума подана в закон о рынке земли.

Украинцам с двойным гражданством могут запретить покупку земли

Член этой же фракции и глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский не исключает введение уголовной ответственности, чтобы решить возможную проблему скупки земли украинцами с двойным гражданством. При этом не уточняется, как власти планируют проверять наличие нескольких паспортов.