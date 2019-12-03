ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Слуге народа" надеются на референдум о продаже земли иностранцам в 2020

Новости » Политика     03.12.2019 - 13:55
В "Слуге народа" надеются на референдум о продаже земли иностранцам в 2020
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

В закон о рынке земли подана правка о референдуме

Во фракции "Слуга народа" надеются, что референдум о продаже земли иностранцам пройдет в следующем году. Об этом заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, референдум о продаже земли гражданам других стран обязательно будет.

"Надеюсь, что в следующем году", - отметил Корниенко.

Он также добавил, что поправка о проведении референдума подана в закон о рынке земли.

"Среди трех тысяч поправок есть те принципиальные поправки, о которых говорил президент - о том, что вопрос продажи земли иностранцам будет решаться только на всеукраинском референдуме", - подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем дополнят закон о рынке земли ко второму чтению. По его словам, в закон добавят запрет на продажу иностранцам.

"Возможность купить украинскую землю у них будет только после решения референдума. А референдум - наше предвыборное обещание", - заявил Зеленский и подчеркнул, что пакет законов о народовластии примут в ближайшее время.

До этого Корниенко отмечал, что закон о рынке земли будет принят в декабре, а о референдуме - в январе-феврале 2020 года.

"Слуга народа" исключила Иванисова из состава фракции Полякова и Скороход исключили из фракции "Слуга народа"
Новости Украины референдумРынок землиСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь