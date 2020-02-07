Рынок земли и дело о прослушке Гончарука: новости за 6 февраля

Парламент рассматривает законопроекта о рынке земли во втором чтении, президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками на "1+1", назначен новый глава Львовской ОГА. Подробнее о том, что произошло в среду, 5 февраля, - в материале РБК-Украина

Рада рассмотрела менее 200 правок к закону о рынке земли и ни одну не поддержала

В четверг, 6 февраля, парламент вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Нардепы блокирование президию ВР, в связи с чем заседание вел первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрий Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Также возле трибуны произошла потасовка с участием нескольких народных депутатов.

В законопроект подали более 4 тысяч правок ко второму чтению. Верховная рада Украины рассмотрела менее 200 правок.

Зеленский рассказал детали расследования дела о прослушке Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получил от Службы безопасности информацию о расследовании дела о прослушке в кабинете главы правительства. Об этом он заявил после визита на шахту "Межиричанская" во Львовской области, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, он получил от СБУ информацию о том, что незаконно полученные записи разговоров в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука были проданы, а в сеть записи попали из компьютеров журналистов "1+1".

Ранее также сообщалось, что президент Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками на телеканале "1+1". Глава государства отметил, что ему жаль из-за обысков у журналистов, но он не будет вмешиваться в ситуацию.

Рада разблокировала подписание изменений в Налоговый кодекс

Верховная рада Украины разблокировала подписание законопроекта №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве", передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы провалили голосование за проект постановления №1210-П "Об отмене решения Верховной рады о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта ЗУ о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об усовершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Его поддержали лишь 84 нардепа.

Назначен новый глава Львовской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации (ОГА). Об этом он объявил в ходе рабочего визита во Львовскую область. В частности, Зеленский поздравил Козицкого с назначением и вручил ему указ.

Козицкий был одним из кандидатов на эту должность еще в июне 2019 года. Он является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций. Его отец Зиновий Козицкий - известный львовский бизнесмен.

В Раде назвали неизбежным повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в Украине является неизбежным процессом. Об этом в интервью "Экономической правде" заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

"Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", - отметила Третьякова.

Пристайко отреагировал на разговоры о его отставке

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на информацию о разговорах в Офисе президента о его возможной отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга Пристайко на странице МИД в Facebook.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в настоящее время он не видит никаких оснований для своего увольнения с должности министра. Он добавил, что также не обсуждал вопрос своей отставки с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Офисе президента рассматривают возможность увольнения Пристайко с должности министра иностранных дел. Источники в ОП заявляли, что глава МИД испортил отношения почти со всеми в команде президента.

1+1 попали в громкий скандал из-за русского языка: украинский - только для комедий

Телеканал "1+1" покажет весной в эфире мелодрамы только на русском языке, так как на украинском они якобы трудно воспринимаются зрителем.

О таком распределении по медиаконтенту рассказали представители канала на презентации нового сезона.

"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. По нашим наблюдениям мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии", - объяснила Еремеева.