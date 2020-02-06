Назначен новый глава Львовской ОГА

Фото: Максим Козицкий (dyvys info)

Львовскую ОГА возглавил Максим Козицкий

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации (ОГА). Об этом он объявил в ходе рабочего визита во Львовскую область.

В частности, Зеленский поздравил Козицкого с назначением и вручил ему указ. После этого президент, который встречается с работниками ГП "Львовуголь", поднял вопрос задолженности по заработным платам.

Отметим, Козицкий был одним из кандидатов на эту должность еще в июне 2019 года. Он является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций. Его отец Зиновий Козицкий - известный львовский бизнесмен.

В конце декабря 2019 подал декларацию как кандидат на должность главы Львовской ОГА. В ней он указал, что по основному месту работы заработал 259 тысяч гривен.

Напомним, предыдущим главой Львовской ОГА был Маркиян Мальский. В декабре Зеленский уволил его с формулировкой "из-за отсутствия результата".

Мальский возглавлял Львовскую область 5 месяцев, до этого был почетным консулом Австрии во Львове. Также он является главой западно-украинского филиала юридической компании Arzinger.