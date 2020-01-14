Рынок гособлигаций за 2019 год вырос на 70%

Объем сделок на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в гривне, в 2019 году вырос более чем на 70% - с 72 млрд грн до 123 млрд грн. Такие оценки дает Национальный банк Украины.

Как отметили в НБУ, эта сумма не учитывает нерыночные сделки и сделки, связанные с первичными размещениями.

По данным НБУ, прошлогодний рост рынка ОВГЗ связан прежде всего с открытием ссылки с международным депозитарием Clearstream, что упростило доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку.

"Как результат, в течение прошлого года нерезиденты инвестировали в гривневые облигации правительства около 4,3 млрд долларов. Приток этих инвестиций способствовал заметному оживлению как первичного, так и вторичного рынка ОВГЗ", - отметили в НБУ.

В НБУ считают, что рынок государственных ценных бумаг имеет существенный потенциал и для дальнейшего роста.

"Ускорить процесс должна, в частности, концентрация вторичного рынка ОВГЗ на международных торговых платформах, что будет способствовать расширению базы инвесторов, прозрачному ценообразованию и росту ликвидности рынка. Этому также будет способствовать ожидаемое переформатирование рынка первичных дилеров ОВГЗ, которые должны четко придерживаться обязательств по поддержке котировок", - добавили в НБУ.

Напомним, по данным НБУ, средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам аукционов по их первичному размещению в 2019 году составила 16,9% в гривне, 5,9% в долларах и 3,4% в евро. Объем первичного размещения составил 227 млрд грн, 4,331 млрд долларов и 387 млн евро.

В сентябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов согласовали внесение изменений в Порядок размещением облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) о предоставлении возможности проведения аукционов на международных торговых платформах. Изменениями также расширен круг участников аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе за счет первичных дилеров, которые не являются депозитарными учреждениями.