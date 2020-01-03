Минфин обнародовал рейтинг крупнейших покупателей гособлигаций

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В рейтинг вошли государственные банки и банки с иностранным капиталом

Министерство финансов Украины обнародовало рейтинг первичных дилеров по 2019 год по объемам покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщается на сайте Мінфіну.

По данным Минфина, первичные дилеры расположены в следующем порядке:

ПАО "Ситибанк" АО "Сбербанк" АБ "Укргазбанк" АО "ОТП Банк" АО "Райффайзен Банк Аваль" АО "ПУМБ" АО КБ "Приватбанк" АО "Альфа-Банк" АО "Укрэксимбанк" АО "Кредобанк" ПАО АБ "Пивденный" АО "УкрСибБанк"

Напомним, в сентябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов согласовали внесение изменений в Порядок размещением облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) о предоставлении возможности проведения аукционов на международных торговых платформах. Изменениями также расширен круг участников аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе за счет первичных дилеров, которые не являются депозитарными учреждениями.

Как сообщил РБК-Украина, 1 октября 2019 года Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg.