Украина присоединилась к депозитарию ценных бумаг Clearstream

Clearstream Фото: Clearstream (clearstream.com)

Открытие счета позволит увеличить ликвидность ОВГЗ

Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая 2019 года присоединил украинский рынок к своей сети через счет, открытый в Депозитарии Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили пресс-службе, теперь государственные ценные бумаги Украины стали доступны в системе расчетов Clearstream.

"Запуск первого в истории Украины "линка" с международным депозитарием облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, номинированным в гривне. Проведение расчетов через систему Clearstream будет гарантировать их соответствие международным стандартам и уменьшит операционные расходы инвесторов на проведение таких операций", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий, проект по установлению корреспондентских отношений с международным депозитарием Clearstream был начат НБУ три года назад и теперь его можно официально считать состоявшимся.

"Упрощение доступа иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам будет способствовать долгосрочным инвестициям в гривневые инструменты, снижению потребности государства во внешнем финансировании и, соответственно, уменьшению ее валютных рисков. Следующим шагом для увеличения привлекательности ОВГЗ и ликвидности их вторичного рынка должно быть расширение возможности торгов этими инструментами на международных торговых платформах", - добавил он.

Напомним, по данным Минфина, портфель нерезидентов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины с начала 2019 года вырос более чем в шесть раз и на конец мая составляет около 39,7 млрд грн.

Отметим, по данным НБУ, рекордный приток иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ в апреле привел к ревальвации: гривна укрепилась на 2,3% м/м до доллара и 3,1% м/м до евро.