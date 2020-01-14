Ринок держоблігацій за 2019 рік зріс на 70%

Обсяг угод на вторинному ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у гривні, у 2019 році зріс на понад 70% - з 72 млрд грн до 123 млрд грн. Такі оцінки дає Національний банк України.

Як зазначили в НБУ, ця сума не враховує неринкові угоди та угоди, що пов'язані з первинними розміщеннями.

За даними НБУ, минулорічне зростання ринку ОВДП пов’язане насамперед з відкриттям лінку з міжнародним депозитарієм Clearstream, що спростило доступ іноземних інвесторів до українського ринку.

"Як результат, упродовж минулого року нерезиденти інвестували в гривневі облігації уряду близько 4,3 млрд доларів. Приплив цих інвестицій сприяв помітному пожвавленню як первинного, так і вторинного ринку ОВДП", - відзначили в НБУ.

У НБУ вважають, що ринок державних цінних паперів має суттєвий потенціал і для подальшого зростання.

"Прискорити процес має, зокрема, концентрація вторинного ринку ОВДП на міжнародних торгівельних платформах, що сприятиме розширенню бази інвесторів, прозорішому ціноутворенню та зростанню ліквідності ринку. Цьому також сприятиме очікуване переформатування ринку первинних дилерів ОВДП, які мають чітко дотримуватися зобов’язань щодо підтримки котирувань", - додали в НБУ.

Нагадаємо, за даними НБУ, середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення у 2019 році склала 16,9% в гривні, 5,9% в доларах та 3,4% в євро. Обсяг первинного розміщення склав 227 млрд грн, 4,331 млрд доларів та 387 млн євро.

У вересні 2019 року Національний банк України (НБУ) та Міністерство фінансів погодили внесення змін до Порядку розміщенням облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) щодо надання можливості проведення аукціонів на міжнародних торговельних платформах. Змінами також розширено коло учасників аукціонів з розміщення ОВДП, зокрема за рахунок первинних дилерів, які не є депозитарними установами.