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Рыночная тенденция: Коболев объяснил рост цен на газ

Киев, Вторник 01 сентября 2020 18:37
Рыночная тенденция: Коболев объяснил рост цен на газ
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Цены на газ в сентябре резко выросли в связи с рыночной тенденцией. Как правило, перед зимним сезоном цены на него растут после летнего падения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, эта рыночная тенденция происходит ежегодно.

"Ежегодно цена летом проваливается очень низко, как правило, и подрастает к зиме - на сезон большого потребления. Бывают исключения, но общие тенденции - провал летом и подъем зимой. Это происходит и сейчас, так работает рынок", - отметил Коболев.

Он также добавил, что украинский рынок является частью европейского.

"Глобально Украина идет в фарватере европейского рынка газа. Если он растет, то украинский рынок тоже растет", - подчеркнул Коболев.

Отметим, годовая цена на газ для населения выросла почти в полтора раза - в первые две недели сентября ее можно зафиксировать на уровне 4,73 гривен за кубометр, с 16 по 30 сентября тариф повышается до 5,24 гривен.

Напомним, ранее "Нафтогаз" предложил клиентам зафиксировать цену на газ на год, чтобы застраховаться от возможного дальнейшего роста цен.

Отметим, Кабинет министров Украины допускает приватизацию "Нафтогаза".

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Новости Украины Андрей КоболевНафтогаз УкраиныЦена на газ
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