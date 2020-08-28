"Нафтогаз" предлагает страховку от роста цен зимой

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)

В компании отмечают, что годовой тариф - сейчас очень популярен среди клиентов

"Нафтогаз" предлагает клиентам зафиксировать цену на газ на год, чтобы застраховать себя от рыночных колебаний.

Об этом заявил директор газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".

"Стабилизировать цену и дать нашим клиентам отсутствие рисков с точки зрения роста цены мы предлагаем, например, "годовой" тариф, когда вы фиксируете тариф на весь год и уже не зависите от цены, которая будет в следующих месяцах. И этот тариф, эта цена сейчас очень популярна среди наших клиентов", - отметил он.

По словам Рабиновича, с запуском нового рынка газа "Нафтогаз" больше не устанавливает цену для всего населения, а устанавливает цену только для домохозяйств, которые являются клиентами газоснабжающей компании.



"Другие поставщики, это сбыты так называемые, устанавливают цену самостоятельно, в зависимости от того, по какой цене они покупают этот газ, и наценки, которую они уже добавляют к цене газа. Например, в компании ГК "Нафтогаз Украины" в сентябре цена 4,70 гривны. У других поставщиков эта цена на сегодня выше, то есть, это зависит от поставщиков", - подчеркнул он.

Напомним, 1 августа в Украине начал работать рынок газа для населения. Это означает, что государство ввело принципиально новый подход к продажам газа для домохозяйств, а сами украинцы - могут свободно менять газового поставщика.

Поставщики газа, со своей стороны, обязаны в начале месяца публиковать актуальные цены.