Кабмін підтримав критерії МОЗ про відкриття ринків: тепер рішення за Держпродспоживслужби

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабмін прийняв рішення про відкриття ринків в Україні

Кабмінет міністрів України дозволив відкрити продовольчі ринки з 1 травня в умовах карантину. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, написав прем'єр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі.

Шмигаль зазначив, що основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

"Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність", - написав він.

Додамо, що в умовах МОЗ вказано, що ринок повинен бути зареєстрований як оператор ринку харчових продуктів. Допуск на ринок працівників і покупців повинен здійснюватися виключно за умови наявності засобів індивідуального захисту і проходження температурного скринінгу,

Також на ринку повинно знаходитися не більше 1 покупця на 10 кв. м, відстань між робочими місцями продавців - не менше 3 м. Дезинфекція контактних поверхонь повинна проводиться кожні 3 години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень - в кінці робочого дня. Біля ринку має бути відсутня стихійна торгівля.

Зазначимо, що до цього головний санлікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунув МОЗ для запуску роботи ринків в умовах карантину.

Разом з тим, відкриття ринків анонсував і президент України Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ринки зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм. Тоді він заявив, що рішення Кабміну дозволить відкрити близько 280 ринків по всій країні, однак даний перелік може бути розширений, якщо інші ринки зможуть забезпечити належне дотримання санітарних норм.

Додамо, що зараз під будівлею Кабінету міністрів проходить акція протесту з вимогою пом'якшити карантин в Україні.