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Кабмин сегодня примет решение по поводу открытия рынков

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 09:48
Кабмин сегодня примет решение по поводу открытия рынков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также Кабмин сегодня рассмотрит проекты распоряжений об утверждении перспективного плана формирования территорий общин

Кабинет министров Украины сегодня рассмотрит открытие продовольственных рынков, финансирование господдержки микропредпринимательства и малого предпринимательства и план формирования территориальных общин нескольких областей. Об этом говорится в повестке дня правительства.

В частности, чиновники будут рассматривать проекты постановлений:

  • о внесении изменений в пункт 23 Порядка распределения средств, поступающих на текущие счета со специальным режимом использования для проведения расчетов с поставщиком природного газа, на которого возложены специальные обязанности,
  • о внесении изменений в некоторые постановления Кабмина,
  • о внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства,
  • о создании территориального органа Национальной полиции.

Также планируется рассмотреть проекты распоряжений об утверждении перспективного плана формирования территорий общин Херсонской, Луганской и Хмельницкой областей, а также некоторых вопросах обеспечения государственного контроля в нефтегазовом комплексе.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 1 мая в Украине могут возобновить свою работу продуктовые рынки.

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