UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Рязані скаржаться на вибухи під час атаки невідомих дронів: фото та відео

Фото: пожежа в Рязані (Telegram-канал Astra)
Автор: Марина Балабан

У російському місті Рязань пролунали вибухи. Місцеві мешканці овідомляють про пожежу на НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Очевидці у сомережах пишуть про густий чорний дим у небі над містом.

 

Перед цим у Рязанській області було попередження про загрозу БпЛА.

Як писало РБК-Україна, 26 серпня на території Рязанської області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань-Москва", який є одним із ключових джерел постачання нафтопродуктів до Москви.

Тим часом Росія у серпні підвищила план експорту нафти після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ). Пошкодження нафтопроводів можуть скоротити експорт нафти з Росії на 500 тисяч барелів на добу.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗДрони