Росія збільшила експорт нафти після ударів українських дронів по НПЗ, - Reuters
Росія у серпні підвищила план експорту нафти після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел агентства, Росія у серпні підвищила план експорту нафти із західних портів: Приморська, Усть-Луги та Новоросійська, - до 2 млн барелів на добу. Це на 200 000 барелів на добу більше за початковий графік.
Причиною стали удари українських дронів, які тимчасово зупинили роботу кількох НПЗ і тим самим вивільнили додаткові обсяги сировини для зовнішніх постачань.
Співрозмовники Reuters зазначили, що прогнозувати експортні постачання поки що важко.
"Атаки тривають і терміни ремонтів змінюються щодня. Незрозуміло, скільки Росія зможе завантажити цього чи наступного місяця", - сказало одне з джерел.
За оцінкою іншого співрозмовника, пошкодження нафтопроводів можуть скоротити експорт нафти з Росії на 500 000 барелів на добу.
Окрім того, ситуацію ускладнює обмежена кількість доступних танкерів із найближчими термінами завантаження. Це знижує можливості РФ швидко наростити постачання нафти на зовнішній ринок.
Удари України по російських НПЗ
Нагадаємо, за останній місяць Україна атакувала завод "Лукойла" у Волгограді, підприємство "Роснефти" в Рязані та низку об'єктів у Ростовській, Самарській, Саратовській і Краснодарській областях Росії.
Крім того, Україна тричі вдарила по нафтопроводу "Дружба", через який Москва постачає дешеву нафту своїм союзникам - Угорщині, Словаччині та Білорусі.
За даними Reuters, внаслідок атак українських дронів у серпні було зупинено потужності, що забезпечують близько 17% перероблення нафти в Росії.