Росія збільшила експорт нафти після ударів українських дронів по НПЗ, - Reuters

Росія у серпні підвищила план експорту нафти після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах (НПЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерел агентства, Росія у серпні підвищила план експорту нафти із західних портів: Приморська, Усть-Луги та Новоросійська, - до 2 млн барелів на добу. Це на 200 000 барелів на добу більше за початковий графік.

Причиною стали удари українських дронів, які тимчасово зупинили роботу кількох НПЗ і тим самим вивільнили додаткові обсяги сировини для зовнішніх постачань.

Співрозмовники Reuters зазначили, що прогнозувати експортні постачання поки що важко.

"Атаки тривають і терміни ремонтів змінюються щодня. Незрозуміло, скільки Росія зможе завантажити цього чи наступного місяця", - сказало одне з джерел.

За оцінкою іншого співрозмовника, пошкодження нафтопроводів можуть скоротити експорт нафти з Росії на 500 000 барелів на добу.

Окрім того, ситуацію ускладнює обмежена кількість доступних танкерів із найближчими термінами завантаження. Це знижує можливості РФ швидко наростити постачання нафти на зовнішній ринок.