RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Рязани жалуются на взрывы во время атаки неизвестных дронов: фото и видео

Автор: Марина Балабан

В российском городе Рязань прогремели взрывы. Местные жители сообщают о пожаре на НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Очевидцы в соцсетях пишут о густом черном дыме в небе над городом.

 

Перед этим в Рязанской области было предупреждение об угрозе БпЛА.

 

Как писало РБК-Украина, 26 августа на территории Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва", который является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в Москву.

Тем временем Россия в августе повысила план экспорта нефти после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Повреждения нефтепроводов могут сократить экспорт нефти из России на 500 тысяч баррелей в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
НПЗДрони