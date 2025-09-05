В Рязани жалуются на взрывы во время атаки неизвестных дронов: фото и видео

Как писало РБК-Украина, 26 августа на территории Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань-Москва", который является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в Москву.

Тем временем Россия в августе повысила план экспорта нефти после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Повреждения нефтепроводов могут сократить экспорт нефти из России на 500 тысяч баррелей в сутки.