Троє загиблих, 11 постраждалих: у Святошинському районі Києва завершили рятувальні роботи

Обстріл Києва 7 вересня

Нагадаємо, з вечора і до 5 ранку 7 вересня столицю атакували ворожі безпілотники. Місцева влада одразу повідомила про руйнування 4 багатоповерхівок: одна - на лівому березі і три - на правому. Найбільше руйнувань зазнала 9-поверхівка у Святошинському районі, де було зруйновано кілька поверхів.

Після атаки дронів вже близько шостої ранку столицю атакували крилаті ракети.

Внаслідок обстрілу Києва 7 вересня вперше за час повномасштабного вторгнення було пошкоджено будівлю Кабміну.

Окрім Києва 7 вересня під ворожим ударом були й інші міста України, зокрема, Одеса, Кривий Ріг, Полтавщина. Обстріл в ніч на неділю став наймасовішим за кількістю дронів. Детальніше про наслідки атаки ворога - читайте в матеріалі РБК-Україна.