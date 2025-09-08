UA

Троє загиблих, 11 постраждалих: у Святошинському районі Києва завершили рятувальні роботи

Фото: наслідки удару РФ по будинку в Києві 7 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Святошинському районі Києва закінчили проводити аварійно-рятувальні роботи після нічного обстрілу столиці в ніч на 7 вересня. Тоді загинуло троє людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС України у мережі Telegram.

Повідомляється, що рятувальники закінчили проводити розбір завалів і пошук загиблих. У ДСНС зазначили, що через масований удар по столиці загинуло троє людей, серед яких двомісячна дитина. Також поранення дістали 11 осіб, а по психологічну допомогу звернувся 171 житель дев'ятиповерхівки.

Унаслідок аварійних робіт було зібрано і вивезено понад 360 тонн сміття та будівельних конструкцій. Під час роботи рятувальники використовували 21 одиницю техніки ДСНС. Участь у пошукових роботах, а також для ліквідації наслідків було залучено близько 130 рятувальників. Наразі всі роботи завершено.

Фото: аварійно-рятувальні роботи у Києві (ДСНС)

 

 

Обстріл Києва 7 вересня

Нагадаємо, з вечора і до 5 ранку 7 вересня столицю атакували ворожі безпілотники. Місцева влада одразу повідомила про руйнування 4 багатоповерхівок: одна - на лівому березі і три - на правому. Найбільше руйнувань зазнала 9-поверхівка у Святошинському районі, де було зруйновано кілька поверхів.

Після атаки дронів вже близько шостої ранку столицю атакували крилаті ракети.

Внаслідок обстрілу Києва 7 вересня вперше за час повномасштабного вторгнення було пошкоджено будівлю Кабміну.

Окрім Києва 7 вересня під ворожим ударом були й інші міста України, зокрема, Одеса, Кривий Ріг, Полтавщина. Обстріл в ніч на неділю став наймасовішим за кількістю дронів. Детальніше про наслідки атаки ворога - читайте в матеріалі РБК-Україна.

