Трое погибших, 11 пострадавших: в Святошинском районе Киева завершили спасательные работы

Обстрел Киева 7 сентября

Напомним, с вечера и до 5 утра 7 сентября столицу атаковали вражеские беспилотники. Местные власти сразу сообщили о разрушении 4 многоэтажек: одна - на левом берегу и три - на правом. Больше всего разрушений претерпела 9-этажка в Святошинском районе, где было разрушено несколько этажей.

После атаки дронов уже около шести утра столицу атаковали крылатые ракеты.

В результате обстрела Киева 7 сентября впервые за время полномасштабного вторжения было повреждено здание Кабмина.

Кроме Киева 7 сентября под вражеским ударом были и другие города Украины, в частности, Одесса, Кривой Рог, Полтавщина. Обстрел в ночь на воскресенье стал самым массовым по количеству дронов. Подробнее о последствиях атаки врага - читайте в материале РБК-Украина.