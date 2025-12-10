UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Рятувальники вивезли з прифронтової зони на Запоріжжі 4 покоління однієї родини

Фото: евакуація родини із прифронтової громади (Facebook DSNS)
Автор: Марина Балабан

Рятувальники вивезли із небезпечної зони на Запоріжжі трьох жінок та трьох дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Facebook.

Усі врятовані - одна родина: 81-річна бабуся, 57-річна мати та 37-річна донька зі своїми трьома дітьми: 14-річним підлітком, 9-річною дівчинкою та хлопчиком, якому нещодавно виповнився один рік.

"Їхній дім здригався від вибухів, а страх за життя малечі ставав нестерпним", - ідеться у дописі ДСНС. 

Мати неповнолітніх дітей розповіла, що довго вагалася, чи їхати, сподівалася, що стане тихіше.

"Але коли почалися постійні, безжальні обстріли, я зрозуміла - далі тягнути не можна. Дуже за дітей хвилююся. Їхнє життя і безпека - це єдине, що зараз має значення. Ми виїхали заради них", - наголосила жінка. 

 

ДСНС вкотре звертається до всіх мешканців прифронтових громад: не зволікайте.

"Не чекайте дива, рятуйте себе та своїх рідних вже зараз. Ваше життя - найцінніше", - наголошують представники відомства. 

Евакуація з прифронтових територій

Нагадаємо, раніше із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погодили обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.

Також повідомлялось, що за 5 місяців з прифронтових територій України евакуювали 121,5 тисяч осіб, серед них близько 14 тисяч дітей та майже 4 тисячі людей з обмеженою мобільністю.

Детальніше про те, куди можуть безкоштовно виїхати переселенці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

ДСНСЕвакуаціяЗапоріжжя