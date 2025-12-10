Рятувальники вивезли з прифронтової зони на Запоріжжі 4 покоління однієї родини

Усі врятовані - одна родина: 81-річна бабуся, 57-річна мати та 37-річна донька зі своїми трьома дітьми: 14-річним підлітком, 9-річною дівчинкою та хлопчиком, якому нещодавно виповнився один рік.

"Їхній дім здригався від вибухів, а страх за життя малечі ставав нестерпним", - ідеться у дописі ДСНС.

Мати неповнолітніх дітей розповіла, що довго вагалася, чи їхати, сподівалася, що стане тихіше.

"Але коли почалися постійні, безжальні обстріли, я зрозуміла - далі тягнути не можна. Дуже за дітей хвилююся. Їхнє життя і безпека - це єдине, що зараз має значення. Ми виїхали заради них", - наголосила жінка.

ДСНС вкотре звертається до всіх мешканців прифронтових громад: не зволікайте.

"Не чекайте дива, рятуйте себе та своїх рідних вже зараз. Ваше життя - найцінніше", - наголошують представники відомства.