RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Спасатели вывезли из прифронтовой зоны в Запорожье 4 поколения одной семьи

Фото: эвакуация семьи из прифронтовой общины (Facebook DSNS)
Автор: Марина Балабан

Спасатели вывезли из опасной зоны в Запорожье трех женщин и трех детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Facebook.

Все спасенные - одна семья: 81-летняя бабушка, 57-летняя мать и 37-летняя дочь со своими тремя детьми: 14-летним подростком, 9-летней девочкой и мальчиком, которому недавно исполнился один год.

"Их дом содрогался от взрывов, а страх за жизнь малышей становился невыносимым", - говорится в сообщении ГСЧС.

Мать несовершеннолетних детей рассказала, что долго колебалась, ехать ли, надеялась, что станет тише.

"Но когда начались постоянные, безжалостные обстрелы, я поняла - дальше тянуть нельзя. Очень за детей волнуюсь. Их жизнь и безопасность - это единственное, что сейчас имеет значение. Мы выехали ради них", - подчеркнула женщина.

 

ГСЧС в очередной раз обращается ко всем жителям прифронтовых громад: не медлите.

"Не ждите чуда, спасайте себя и своих родных уже сейчас. Ваша жизнь - самое ценное", - подчеркивают представители ведомства.

 

Эвакуация с прифронтовых территорий

Напомним, ранее из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей согласовали обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями.

Также сообщалось, что за 5 месяцев с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 121,5 тысяч человек, среди них около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи людей с ограниченной мобильностью.

Подробнее о том, куда могут бесплатно выехать переселенцы - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСЭвакуацияЗапорожье