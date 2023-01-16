Рятувальники показали, як зараз виглядає будинок у Дніпрі після ракетного удару

Що відомо про ракетний удар по Дніпру 14 січня

Російські окупанти під час масового обстрілу території України поцілили в житловий будинок у Дніпрі, і кількість поранених за перші години перевалила за півсотні людей.

Внаслідок російського обстрілу у дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 людей.

15 січня стало відомо про 25 загиблих. Понад 70 людей поранено. З них понад 40 госпіталізовано, частину у тяжкому та вкрай тяжкому стані. Серед загиблих та травмованих є діти. Також з-під завалів вдалося врятувати жінку.

16 січня у Дніпрі продовжують розбирати завали після обстрілу 14 січня. Наразі відомо вже про 35 загиблих. Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів та пошуку громадян.