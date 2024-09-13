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Рятувальники показали, як гасили масштабну пожежу на Прикарпатті після нічної атаки

Фото: на Прикарпатті загасили масштабну пожежу після нічної атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

В Івано-Франківській області 13 вересня спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Рятувальники показали, як гасили загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок ворожої атаки в ніч на 13 вересня.

 

До ліквідації були залучені декілька сотень рятувальників та десятки спецавтомобілів ДСНС. Також пожежу гасили три пожежні потяги та пересувний пункт управління.

Станом на 14:00 жертв та постраждалих серед цивільних немає.

 

Фото: на Прикарпатті загасили масштабну пожежу (t.me/dsns_telegram)

 

Що відомо про нічну атаку дронів

Цієї ночі Росія випустила по Україні 26 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 24 "Шахеди". ППО працювала у Миколаївській, Одеській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Окупанти атакували дронами Одесу та район. Внаслідок ворожої атаки одна людина постраждала, є пошкодження.

Крім того, у Миколаєві спалахнула пожежа через падіння уламків збитого дрона. В Івано-Франківській області був пошкоджений промисловий об'єкт. Там, як відомо, була серйозна пожежа.

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ДСНСІвано-Франківська областьПожежаВійна в УкраїніАтака дронів