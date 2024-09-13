Рятувальники показали, як гасили масштабну пожежу на Прикарпатті після нічної атаки

Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок ворожої атаки в ніч на 13 вересня.

До ліквідації були залучені декілька сотень рятувальників та десятки спецавтомобілів ДСНС. Також пожежу гасили три пожежні потяги та пересувний пункт управління.

Станом на 14:00 жертв та постраждалих серед цивільних немає.

Фото: на Прикарпатті загасили масштабну пожежу (t.me/dsns_telegram)