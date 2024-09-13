Спасатели показали, как тушили масштабный пожар на Прикарпатье после ночной атаки

Спасатели ликвидировали пожар на промышленном предприятии, возникший в результате вражеской атаки в ночь на 13 сентября.

К ликвидации были привлечены несколько сот спасателей и десятки спецавтомобилей ГСЧС. Также пожар тушили три пожарных поезда и передвижной пункт управления.

По состоянию на 14:00 жертв и пострадавших среди гражданских нет.

Фото: на Прикарпатье потушили масштабный пожар (t.me/dsns_telegram)