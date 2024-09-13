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Окупанти атакували Україну 26 "Шахедами": скільки збила ППО

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 09:46
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Окупанти атакували Україну 26 "Шахедами": скільки збила ППО Фото: ППО збила 24 із 26 "Шахедів" під час атаки РФ по Україні 13 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія запустила по Україні 26 дронів-камікадзе в ніч на 13 вересня. ППО не збила лише два "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 13 вересня 2024 року противник атакував 26-ма ударними БПЛА типу "Shahed" із районів пусків - Приморсько-Ахтарськ та Чауда", - йдеться у повідомленні.

Як додають військові, станом на 9.00 один ворожий БПЛА ще залишається в повітряному просторі, бойова робота триває.

Як відпрацювала ППО

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, підрозділами мобільних вогневих груп та РЕБ Сил оборони України збито 24 ворожих ударних БПЛА.

ППО працювала у межах Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Атака РФ по Україні

Російські війська знову атакували Україну в ніч проти 13 вересня. Особливістю цієї атаки можна назвати те, що окупанти використовували лише безпілотники під час обстрілу.

Зокрема, дрони РФ атакували Одесу та район. Одна людина постраждала. Крім того, через падіння уламків БПЛА є пошкодження.

Крім того, у Миколаєві через падіння уламком дронів РФ почалася пожежа на підприємстві.

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