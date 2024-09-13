На Прикарпатті через атаку дронів РФ пошкоджено об'єкт промисловості, виникла пожежа

Під час атаки дронів РФ у ніч на 13 вересня було пошкоджено об'єкт промисловості в Івано-Франківській області. Виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго, Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.

"Цієї ночі ворог знову атакував нашу область, працювала ППО. Наразі всі відповідні служби ліквідовують наслідки повітряної атаки. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - зазначила голова ОВА.

Під час атаки в області працювала ППО, попри пошкодження підприємства, обійшлося без постраждалих.

За даними енергетиків, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі, але наразі живлення відновлено.

Обстріл РФ по Україні

У ніч проти 13 вересня Росія атакувала територію України дронами-камікадзе. Окупанти запустили по Україні 26 "Шахедів", два з яких не вдалося збити ППО.

При цьому в Одесі під час тривоги лунали вибухи. Пізніше повідомлялося, що загарбники атакували БПЛА Одесу та район. Одна людина постраждала, є пошкодження через падіння уламків.

У Миколаєві сталася пожежа на підприємстві через атаку безпілотників, уламки яких впали на територію об'єкту.

Як розповіли військові та в ОВА, ППО збила 20 дронів РФ на півдні: 16 - в Одеській області, 4 - у Миколаївській. А у Хмельницькій та Івано-Франківській, де також працювала ППО, збито ще 4 російських безпілотників.

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