На Прикарпатті через атаку дронів РФ пошкоджено об'єкт промисловості, виникла пожежа
Під час атаки дронів РФ у ніч на 13 вересня було пошкоджено об'єкт промисловості в Івано-Франківській області. Виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго, Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.
"У Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури", - розповіли в Міненерго.
За даними енергетиків, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі, але наразі живлення відновлено.
В області працювала ППО
Під час атаки в області працювала ППО, попри пошкодження підприємства, обійшлося без постраждалих.
"Цієї ночі ворог знову атакував нашу область, працювала ППО. Наразі всі відповідні служби ліквідовують наслідки повітряної атаки. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - зазначила голова ОВА.
Обстріл РФ по Україні
У ніч проти 13 вересня Росія атакувала територію України дронами-камікадзе. Окупанти запустили по Україні 26 "Шахедів", два з яких не вдалося збити ППО.
При цьому в Одесі під час тривоги лунали вибухи. Пізніше повідомлялося, що загарбники атакували БПЛА Одесу та район. Одна людина постраждала, є пошкодження через падіння уламків.
У Миколаєві сталася пожежа на підприємстві через атаку безпілотників, уламки яких впали на територію об'єкту.
Як розповіли військові та в ОВА, ППО збила 20 дронів РФ на півдні: 16 - в Одеській області, 4 - у Миколаївській. А у Хмельницькій та Івано-Франківській, де також працювала ППО, збито ще 4 російських безпілотників.
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