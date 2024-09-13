Рятувальники показали, як гасили масштабну пожежу на Прикарпатті після нічної атаки
В Івано-Франківській області 13 вересня спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Рятувальники показали, як гасили загоряння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Рятувальники ліквідували пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок ворожої атаки в ніч на 13 вересня.
До ліквідації були залучені декілька сотень рятувальників та десятки спецавтомобілів ДСНС. Також пожежу гасили три пожежні потяги та пересувний пункт управління.
Станом на 14:00 жертв та постраждалих серед цивільних немає.
Фото: на Прикарпатті загасили масштабну пожежу (t.me/dsns_telegram)
Що відомо про нічну атаку дронів
Цієї ночі Росія випустила по Україні 26 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 24 "Шахеди". ППО працювала у Миколаївській, Одеській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
Окупанти атакували дронами Одесу та район. Внаслідок ворожої атаки одна людина постраждала, є пошкодження.
Крім того, у Миколаєві спалахнула пожежа через падіння уламків збитого дрона. В Івано-Франківській області був пошкоджений промисловий об'єкт. Там, як відомо, була серйозна пожежа.
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