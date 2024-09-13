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Спасатели показали, как тушили масштабный пожар на Прикарпатье после ночной атаки

Ивано-Франковская область, Пятница 13 сентября 2024 16:05
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Спасатели показали, как тушили масштабный пожар на Прикарпатье после ночной атаки Фото: на Прикарпатье потушили масштабный пожар после ночной атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Ивано-Франковской области 13 сентября вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Спасатели показали, как тушили возгорание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели ликвидировали пожар на промышленном предприятии, возникший в результате вражеской атаки в ночь на 13 сентября.

К ликвидации были привлечены несколько сот спасателей и десятки спецавтомобилей ГСЧС. Также пожар тушили три пожарных поезда и передвижной пункт управления.

По состоянию на 14:00 жертв и пострадавших среди гражданских нет.

Фото: на Прикарпатье потушили масштабный пожар (t.me/dsns_telegram)

Что известно о ночной атаке дронов

Этой ночью Россия выпустила по Украине 26 дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 24 "Шахеда". ПВО работала в Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Оккупанты атаковали дронами Одессу и район. В результате вражеской атаки один человек пострадал, есть повреждения.

Кроме того, в Николаеве вспыхнул пожар из-за падения обломков сбитого дрона. В Ивано-Франковской области был поврежден промышленный объект. Там, как известно, был серьезный пожар.

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