Спасатели показали, как тушили масштабный пожар на Прикарпатье после ночной атаки

В Ивано-Франковской области 13 сентября вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Спасатели показали, как тушили возгорание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели ликвидировали пожар на промышленном предприятии, возникший в результате вражеской атаки в ночь на 13 сентября.

К ликвидации были привлечены несколько сот спасателей и десятки спецавтомобилей ГСЧС. Также пожар тушили три пожарных поезда и передвижной пункт управления.

По состоянию на 14:00 жертв и пострадавших среди гражданских нет.

Фото: на Прикарпатье потушили масштабный пожар (t.me/dsns_telegram)