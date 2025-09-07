Рятувальники показали фото наслідків атаки дронів на Київ, загиблих уже двоє

У Києві після другої хвилі удару крилатими ракетами, піднімається високий стовп диму. Кількість загиблих людей зросла до двох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка і ДСНС України.
"У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих - молода жінка та дитина віком до 1 року", - зазначив міський голова.
Після удару крилатими ракетами, над містом піднімається густий стовп чорного диму.
В ДСНС повідомили про 18 постраждалих у столиці.
Так, у Святошинському районі пошкоджено кілька багатоповерхівок.
"У дев’ятиповерховому будинку сталася пожежа з 6 по 9 поверхи та часткове руйнування перекриттів, в іншому - займання на верхніх поверхах, ще в одному - пожежа на 3 поверсі. Також знищені ангар та автомобілі", - йдеться у повідомленні.
В Дарницькому районі зафіксоване влучання у чотириповерховий житловий будинок - пожежа на двох поверхах та часткове руйнування.
Пожежі локалізовані, тривають аварійно-рятувальні роботи.
Рятувальники також показали наслідки влучань ворожих дронів по житлових будинках.
Вночі російські терористи масовано атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими ракетами.
Київ агресор спочатку кілька годин обстрілював ударними дронами "Шахед". Внаслідок ударів сталися пошкодження житлових будинків у двох районах міста.
Близько 06:00 загарбники вдарили по столиці крилатими ракетами, попередньо "Іскандер-К". У місті зафіксовано приліт, здіймається великий чорний стовп диму.