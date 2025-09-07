ua en ru
Кількість постраждалих у Києві перевищила 10, є жертва і в укритті померла жінка

Київ, Неділя 07 вересня 2025 05:18
UA EN RU
Кількість постраждалих у Києві перевищила 10, є жертва і в укритті померла жінка Фото: літня жінка померла в укритті під час масованої атаки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві під час повітряної атаки дронами в одному з укриттів померла літня жінка. Також є загиблий через падіння в один з багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка.

Міський голова зазначив, що інцидент стався у Дарницькому районі столиці.

Також Кличко повідомив, що внаслідок атаки ворога на Київ, постраждали вже 11 людей.

П'ятеро з них ушпиталили, іншим медики надали допомогу на місці.

Оновлено 05:21

Тимур Ткаченко зазначив, що у Святошинському районі через влучання "Шахеда" загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень.

Дронова атака на Київ

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня, Росія масовано атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед" і балістичними ракетами.

Мішенню ударів БпЛА стали Київ, Дніпро, Кременчук, Кам'нське, Одеса.

Зокрема, Кременчук після ударів балістикою частково знеструмлене.

У Києві дрони частково зруйнували кілька поверхів багатоквартирного будинку. У двох районах спалахнули пожежі, пошкоджені автомобілі, є постраждалі.

Раніше повідомлялося про 8 постраждалих через атаку на Київ.

Більш детально про нічну ворожу атаку на столицю, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

