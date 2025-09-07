Кількість постраждалих у Києві перевищила 10, є жертва і в укритті померла жінка

Фото: літня жінка померла в укритті під час масованої атаки (Getty Images)

У Києві під час повітряної атаки дронами в одному з укриттів померла літня жінка. Також є загиблий через падіння в один з багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка.