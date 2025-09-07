RU

Спасатели показали фото последствий атаки дронов на Киев, погибших уже двое

Фото: россияне повредили жилые дома в Киеве (ГСЧС Украины)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве после второй волны удара крылатыми ракетами, поднимается высокий столб дыма. Количество погибших людей возросло до двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и ГСЧС Украины.

"В Святошинском районе, по предварительной информации, двое погибших - молодая женщина и ребенок в возрасте до 1 года", - отметил городской председатель.

После удара крылатыми ракетами, над городом поднимается густой столб черного дыма.

В ГСЧС сообщили о 18 пострадавших в столице.

Так, в Святошинском районе повреждены несколько многоэтажек.

"В девятиэтажном доме произошел пожар с 6 по 9 этажи и частичное разрушение перекрытий, в другом - возгорание на верхних этажах, еще в одном - пожар на 3 этаже. Также уничтожены ангар и автомобили", - отмечается в сообщении.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в четырехэтажный жилой дом - пожар на двух этажах и частичное разрушение.

Пожары локализованы, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Спасатели также показали последствия попаданий вражеских дронов по жилым домам.

 
Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (https://t.me/dsns_telegram/49190)

Комбинированная атака РФ по Украине

Ночью российские террористы массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

Киев агрессор сначала несколько часов обстреливал ударными дронами "Шахед". В результате ударов произошли повреждения жилых домов в двух районах города.

Около 06:00 захватчики ударили по столице крылатыми ракетами, предварительно "Искандер-К". В городе зафиксирован прилет, поднимается большой черный столб дыма.

