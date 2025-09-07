У Києві пролунали потужні вибухи: столицю атакували крилаті ракети

У Києві пролунали потужні вибухи, росіяни вдарили по місту крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 06:06 військові повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Жителям Києва радять пройти в укриття. Моніторингові пабліки повідомляли про рух 4 крилатих ракет, імовірно "Іскандер-К" через Чернігівську та Сумську області в напрямку Києва.