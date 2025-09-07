У Києві пролунали потужні вибухи: столицю атакували крилаті ракети
Фото: тактичний ракетний комплекс "Іскандер" (Getty Images)
У Києві пролунали потужні вибухи, росіяни вдарили по місту крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 06:06 військові повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Жителям Києва радять пройти в укриття.
Моніторингові пабліки повідомляли про рух 4 крилатих ракет, імовірно "Іскандер-К" через Чернігівську та Сумську області в напрямку Києва.
Нагадаємо, в ніч на 7 вересня Київ та область масовано атакували ударні дрони.
Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові будинки, є поранені й загиблі.
Детальніше про ворожий обстріл української столиці, - читайте в матеріалі РБК-Україна.