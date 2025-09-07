ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві пролунали потужні вибухи: столицю атакували крилаті ракети

Київ, Неділя 07 вересня 2025 06:11
UA EN RU
У Києві пролунали потужні вибухи: столицю атакували крилаті ракети Фото: тактичний ракетний комплекс "Іскандер" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунали потужні вибухи, росіяни вдарили по місту крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 06:06 військові повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Жителям Києва радять пройти в укриття.

Моніторингові пабліки повідомляли про рух 4 крилатих ракет, імовірно "Іскандер-К" через Чернігівську та Сумську області в напрямку Києва.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня Київ та область масовано атакували ударні дрони.

Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові будинки, є поранені й загиблі.

Детальніше про ворожий обстріл української столиці, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ракетна атака
Новини
Зруйновані будинки у Києві, масований наліт на Кривий Ріг: все про наслідки атаки РФ
Зруйновані будинки у Києві, масований наліт на Кривий Ріг: все про наслідки атаки РФ
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії