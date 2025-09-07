ua en ru
Рятувальники показали фото наслідків атаки дронів на Київ, загиблих уже двоє

Київ, Неділя 07 вересня 2025 06:33
UA EN RU
Рятувальники показали фото наслідків атаки дронів на Київ, загиблих уже двоє Фото: росіяни пошкодили житлові будинки у Києві (ДСНС України)
Автор: Валерій Савицький

У Києві після другої хвилі удару крилатими ракетами, піднімається високий стовп диму. Кількість загиблих людей зросла до двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка і ДСНС України.

"У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих - молода жінка та дитина віком до 1 року", - зазначив міський голова.

Після удару крилатими ракетами, над містом піднімається густий стовп чорного диму.

В ДСНС повідомили про 18 постраждалих у столиці.

Так, у Святошинському районі пошкоджено кілька багатоповерхівок.

"У дев’ятиповерховому будинку сталася пожежа з 6 по 9 поверхи та часткове руйнування перекриттів, в іншому - займання на верхніх поверхах, ще в одному - пожежа на 3 поверсі. Також знищені ангар та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

В Дарницькому районі зафіксоване влучання у чотириповерховий житловий будинок - пожежа на двох поверхах та часткове руйнування.

Пожежі локалізовані, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Рятувальники також показали наслідки влучань ворожих дронів по житлових будинках.

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій України (https://t.me/dsns_telegram/49190)

Комбінована атака РФ по Україні

Вночі російські терористи масовано атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими ракетами.

Київ агресор спочатку кілька годин обстрілював ударними дронами "Шахед". Внаслідок ударів сталися пошкодження житлових будинків у двох районах міста.

Близько 06:00 загарбники вдарили по столиці крилатими ракетами, попередньо "Іскандер-К". У місті зафіксовано приліт, здіймається великий чорний стовп диму.

