Рятувальники показали фото наслідків атаки дронів на Київ, загиблих уже двоє

У Києві після другої хвилі удару крилатими ракетами, піднімається високий стовп диму. Кількість загиблих людей зросла до двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка і ДСНС України.

"У Святошинському районі, за попередньою інформацією, двоє загиблих - молода жінка та дитина віком до 1 року", - зазначив міський голова.

Після удару крилатими ракетами, над містом піднімається густий стовп чорного диму.

В ДСНС повідомили про 18 постраждалих у столиці.

Так, у Святошинському районі пошкоджено кілька багатоповерхівок.

"У дев’ятиповерховому будинку сталася пожежа з 6 по 9 поверхи та часткове руйнування перекриттів, в іншому - займання на верхніх поверхах, ще в одному - пожежа на 3 поверсі. Також знищені ангар та автомобілі", - йдеться у повідомленні.

В Дарницькому районі зафіксоване влучання у чотириповерховий житловий будинок - пожежа на двох поверхах та часткове руйнування.

Пожежі локалізовані, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Рятувальники також показали наслідки влучань ворожих дронів по житлових будинках.