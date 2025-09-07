Спасатели показали фото последствий атаки дронов на Киев, погибших уже двое
В Киеве после второй волны удара крылатыми ракетами, поднимается высокий столб дыма. Количество погибших людей возросло до двух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и ГСЧС Украины.
"В Святошинском районе, по предварительной информации, двое погибших - молодая женщина и ребенок в возрасте до 1 года", - отметил городской председатель.
После удара крылатыми ракетами, над городом поднимается густой столб черного дыма.
В ГСЧС сообщили о 18 пострадавших в столице.
Так, в Святошинском районе повреждены несколько многоэтажек.
"В девятиэтажном доме произошел пожар с 6 по 9 этажи и частичное разрушение перекрытий, в другом - возгорание на верхних этажах, еще в одном - пожар на 3 этаже. Также уничтожены ангар и автомобили", - отмечается в сообщении.
В Дарницком районе зафиксировано попадание в четырехэтажный жилой дом - пожар на двух этажах и частичное разрушение.
Пожары локализованы, продолжаются аварийно-спасательные работы.
Спасатели также показали последствия попаданий вражеских дронов по жилым домам.
Комбинированная атака РФ по Украине
Ночью российские террористы массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.
Киев агрессор сначала несколько часов обстреливал ударными дронами "Шахед". В результате ударов произошли повреждения жилых домов в двух районах города.
Около 06:00 захватчики ударили по столице крылатыми ракетами, предварительно "Искандер-К". В городе зафиксирован прилет, поднимается большой черный столб дыма.