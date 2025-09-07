ua en ru
Вс, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Спасатели показали фото последствий атаки дронов на Киев, погибших уже двое

Киев, Воскресенье 07 сентября 2025 06:33
UA EN RU
Спасатели показали фото последствий атаки дронов на Киев, погибших уже двое Фото: россияне повредили жилые дома в Киеве (ГСЧС Украины)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве после второй волны удара крылатыми ракетами, поднимается высокий столб дыма. Количество погибших людей возросло до двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и ГСЧС Украины.

"В Святошинском районе, по предварительной информации, двое погибших - молодая женщина и ребенок в возрасте до 1 года", - отметил городской председатель.

После удара крылатыми ракетами, над городом поднимается густой столб черного дыма.

В ГСЧС сообщили о 18 пострадавших в столице.

Так, в Святошинском районе повреждены несколько многоэтажек.

"В девятиэтажном доме произошел пожар с 6 по 9 этажи и частичное разрушение перекрытий, в другом - возгорание на верхних этажах, еще в одном - пожар на 3 этаже. Также уничтожены ангар и автомобили", - отмечается в сообщении.

В Дарницком районе зафиксировано попадание в четырехэтажный жилой дом - пожар на двух этажах и частичное разрушение.

Пожары локализованы, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Спасатели также показали последствия попаданий вражеских дронов по жилым домам.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (https://t.me/dsns_telegram/49190)

Комбинированная атака РФ по Украине

Ночью российские террористы массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

Киев агрессор сначала несколько часов обстреливал ударными дронами "Шахед". В результате ударов произошли повреждения жилых домов в двух районах города.

Около 06:00 захватчики ударили по столице крылатыми ракетами, предварительно "Искандер-К". В городе зафиксирован прилет, поднимается большой черный столб дыма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Разрушенные дома в Киеве, массированный налет на Кривой Рог: все о последствиях атаки РФ
Разрушенные дома в Киеве, массированный налет на Кривой Рог: все о последствиях атаки РФ
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России