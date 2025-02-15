Рятувальники локалізували пожежу на конфайнменті ЧАЕС

Працівники ДСНС локалізували пожежу на новому безпечному конфайнменті (НБК) на Чорнобильській АЕС. Радіаційний фон постійно контролюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук у Facebооk.

"О 21:30 вдалося локалізувати загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК. Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах", - написала Гринчук.

За її інформацією, дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації - щохвилини.

Вона зазначила, що контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози (величина для оцінки впливу іонізуючого випромінювання на речовини, організми) не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.

"Дякую рятувальникам ДСНС України та працівникам зони відчуження за вашу самовіддану роботу", - додала Гринчук..