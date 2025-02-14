Україна наполягає на повній ізоляції РФ у сфері ядерної енергетики після удару по ЧАЕС, - МЗС

Україна наполягає на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики після удару по Чорнобильській АЕС. Неприпустимо, що представники російського атомного сектору досі в керівних органах міжнародних структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України .

В міністерстві нагадали, що сьогодні вночі, 14 лютого 2025 року, Росія нанесла удар безпілотником по Новому Безпечному Конфайнменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Відомо, що удар по цивільній ядерній інфраструктурі призвів до займання на об'єкті.

"Це чергова ескалація ядерного тероризму з боку Росії, яка не вперше вчиняє подібні злочини у ході своєї загарбницької війни проти України. Світ уже неодноразово бачив, як Росія цілеспрямовано знищує українські міста, вбиває дітей, стирає з лиця землі критичну цивільну інфраструктуру", - наголосили в МЗС.

Міністерство закордонних справ зауважило. що ЧАЕС - цивільний ядерний об’єкт, виведений з експлуатації внаслідок найстрашнішої техногенної катастрофи людства.

"Будь-який удар по ньому чи Чорнобильській зоні - це напад не лише на Україну, а й на світову ядерну безпеку", - додали в міністерстві.

Водночас в МЗС згадали й про те, що Росія продовжує утримувати в окупації Запорізьку АЕС - найбільшу атомну станцію Європи.

"Неприпустимо, що на тлі цих злочинів представники російського атомного сектору, які консультують російську армію щодо ударів по українській ядерній інфраструктурі, продовжують брати участь у міжнародних форумах, просувати російські ядерні технології та навіть залишатися в керівних органах міжнародних структур у ядерній сфері", - підкреслили в МЗС.

На фоні цього Україна наполягла на повній ізоляції Росії у сфері ядерної енергетики та на виключенні її представників із керівної ланки міжнародних організацій.

"Ми також порушимо тему російських загроз світовій ядерній безпеці, маніпуляцій та тиску на авторитет МАГАТЕ у ході наступного засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Закликаємо міжнародну спільноту негайно посилити тиск на Росію та притягнути її до відповідальності за цей та інші акти ядерного тероризму", - підсумували в міністерстві.