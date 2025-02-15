Спасатели локализовали пожар на конфайнменте ЧАЭС

Работники ГСЧС локализовали пожар на новом безопасном конфайнменте (НБК) на Чернобыльской АЭС. Радиационный фон постоянно контролируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Светланы Гринчук в Facebооk.

"В 21:30 удалось локализовать возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК. Радиационный фон в Зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах", - написала Гринчук.

По ее информации, данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - ежеминутно.

Она отметила, что контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы (величина для оценки влияния ионизирующего излучения на вещества, организмы) не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем.

"Спасибо спасателям ГСЧС Украины и работникам зоны отчуждения за вашу самоотверженную работу", - добавила Гринчук.