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Рятувальники ліквідували пожежу у Білій Цервкі після удару дронами-камікадзе

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Біла Цервка, Середа 05 жовтня 2022 18:27
Рятувальники ліквідували пожежу у Білій Цервкі після удару дронами-камікадзе Фото: рятувальники ліквідували пожежу у Білій Цервкі після удару дронами-камікадзе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рятувальники ліквідували пожежі у Білій Церкві на місці удару іранськими дронами-камікадзе, які використовують російські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Зазначимо, що внаслідок ударів дронами-камікадзе по об’єктам інфраструктури у Білій Церкві виникли масштабні пожежі.

Повідомляється, що у ліквідації наслідків ударів були задіяно 57 чоловік особового складу ДСНС та 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, що у Білій Цервкі було зафіксовано 6 влучань із дронів-камікадзе Shahed-136. Одна людина постраждала, пошкоджень також зазнала інфраструктура.

РБК-Україна писало, що росіяни випустили близько 12 дронів з півдня України. При цьому шість з них збили.

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Біла Церква ДСНС
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