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Спасатели ликвидировали пожар в Белой Церкви после удара дронами-камикадзе

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Белая Церковь, Среда 05 октября 2022 18:27
Спасатели ликвидировали пожар в Белой Церкви после удара дронами-камикадзе Фото: спасатели ликвидировали пожар в Белой Церкви после удара дронами-камикадзе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатели ликвидировали пожары в Белой Церкви на месте удара иранскими дронами-камикадзе, которые используют российские войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отметим, что в результате ударов дронами-камикадзе по объектам инфраструктуры в Белой Церкви возникли масштабные пожары.

Сообщается, что в ликвидации последствий ударов было задействовано 57 человек личного состава ГСЧС и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, что в Белой Церкви было зафиксировано 6 попаданий из дронов-камикадзе Shahed-136. Один человек пострадал, повреждения также получила инфраструктура.

РБК-Украина писала, что россияне выпустили около 12 дронов с юга Украины. При этом шесть из них были сбиты.

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Белая Церковь ГСЧС
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