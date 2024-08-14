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Під Одесою масштабна пожежа: тушити вогонь неможливо

Ілюстративне фото (t.me dsns_telegram)
Автор: РБК-Україна

Масштабна пожежа триває в Одеській області поблизу села Маяки та озера Тудорове. Через серйозність пожежі вночі в кількох районах була помітна заграва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".

Цієї ночі на Одещині було виявлено два місця загоряння, які поширювалися в хаотичному порядку: одне з них знаходиться між селами Яськи та Маяки, а інше - поблизу озер Тудорове і Біле.

Фото: під Одесою масштабна пожежа (dumskaya.net)

За інформацією рятувальників, гасіння вогню неможливе через відсутність належних під'їздів до місця загоряння. Однак, на даний момент представники служби з надзвичайних ситуацій запевняють, що загрози для житлового сектора немає.

Для забезпечення пожежної безпеки було залучено 4 одиниці техніки та 12 рятувальників від ДСНС. Там повідомили, що пожежа періодично самозагасала біля водних перешкод, але загальна площа загоряння ще встановлюється.

 

Нагадаємо, що у ДСНС надали актуальну інформацію про радіаційну ситуацію в Україні у зв'язку з нещодавньою пожежею на ЗАЕС.

Нещодавно працівники ДСНС ліквідовували наслідки обвалу будівлі в порту Одеси, тоді загинув чоловік.

Крім того, спеціалісти представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) поділилися важливими рекомендаціями для населення на випадок, якщо людина опиниться під завалами.

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ОдесаДСНСПожежа