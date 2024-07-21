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У порту Одеси стався обвал будівлі: під завалами опинилися люди, є жертва

Одеса, Неділя 21 липня 2024 09:39
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У порту Одеси стався обвал будівлі: під завалами опинилися люди, є жертва Фото: у порту Одеси стався обвал будівлі, під завалами загинув чоловік (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталія Гурковська

У порту Одеси 20 липня обвалилася будівля. Під завалами опинилися двоє людей, один із чоловіків загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Одеської області.

"Вчора ввечері, 20 липня, на території Одеського морського торгівельного порту виникло руйнування складської будівлі", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники, що прибули на місце НП, з'ясували, що під завалами опинились дві людини.

"Працівниками ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу було деблоковано громадянина, 1990 року народження. Працівники ДСНС надали постраждалому домедичну допомогу та передали медикам", - розповіли у ДСНС.

На жаль, другого чоловіка врятувати не вдалося. З-під завалів його дістали вже без ознак життя.

Як зазначається, ймовірна причина руйнування - порушення техніки безпеки при будівельних роботах.

Нагадаємо, у 2019 році під час демонтажу будівлі колишньої сушарки в Дніпропетровській області стався обвал будівлі, одна людина загинула.

Додамо, що раніше рятувальники розповідали, як діяти у разі загрози обвалення будівлі.

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