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Под Одессой масштабный пожар: тушить огонь невозможно

Иллюстративное фото (t.me dsns_telegram)
Автор: РБК-Украина

Масштабный пожар продолжается в Одесской области вблизи села Маяки и озера Тудорово. Из-за серьезности пожара ночью в нескольких районах было заметно зарево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Этой ночью в Одесской области были обнаружены два места возгорания, которые распространялись в хаотическом порядке: одно из них находится между селами Яськи и Маяки, а другое - вблизи озер Тудорово и Белое.

Фото: под Одессой масштабный пожар (dumskaya.net)

По информации спасателей, тушение огня невозможно из-за отсутствия надлежащих подъездов к месту возгорания. Однако на данный момент представители службы по чрезвычайным ситуациям уверяют, что угрозы для жилищного сектора нет.

Для обеспечения пожарной безопасности были привлечены 4 единицы техники и 12 спасателей от ГСЧС. Там сообщили, что пожар периодически самозатухал у водных помех, но общая площадь возгорания еще устанавливается.

 

Напомним, что в ГСЧС предоставили актуальную информацию о радиационной ситуации в Украине в связи с недавним пожаром на ЗАЭС.

Недавно работники ГСЧС ликвидировали последствия обрушения здания в порту Одессы, тогда погиб мужчина.

Специалисты представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поделились важными рекомендациями для населения на случай, если человек окажется под завалами.

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ОдессаГСЧСПожар