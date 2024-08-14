Под Одессой масштабный пожар: тушить огонь невозможно

Масштабный пожар продолжается в Одесской области вблизи села Маяки и озера Тудорово. Из-за серьезности пожара ночью в нескольких районах было заметно зарево.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".
Этой ночью в Одесской области были обнаружены два места возгорания, которые распространялись в хаотическом порядке: одно из них находится между селами Яськи и Маяки, а другое - вблизи озер Тудорово и Белое.
Фото: под Одессой масштабный пожар (dumskaya.net)
По информации спасателей, тушение огня невозможно из-за отсутствия надлежащих подъездов к месту возгорания. Однако на данный момент представители службы по чрезвычайным ситуациям уверяют, что угрозы для жилищного сектора нет.
Для обеспечения пожарной безопасности были привлечены 4 единицы техники и 12 спасателей от ГСЧС. Там сообщили, что пожар периодически самозатухал у водных помех, но общая площадь возгорания еще устанавливается.
Напомним, что в ГСЧС предоставили актуальную информацию о радиационной ситуации в Украине в связи с недавним пожаром на ЗАЭС.
Недавно работники ГСЧС ликвидировали последствия обрушения здания в порту Одессы, тогда погиб мужчина.
Специалисты представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поделились важными рекомендациями для населения на случай, если человек окажется под завалами.