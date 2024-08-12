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ДСНС розповіла про радіаційну ситуацію в Україні після пожежі на ЗАЕС

Понеділок 12 серпня 2024 00:34
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ДСНС розповіла про радіаційну ситуацію в Україні після пожежі на ЗАЕС Фото: Запорізька атомна електростанція (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Станом на 00:00 12 серпня, радіаційна ситуація на території України стабільна, перевищень не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також зазначили, що пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відслідковують стан радіаційного фону.

Пожежа на ЗАЕС

Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, мешканці Нікополя помітили пожежу в одній з градирень Запорізької атомної електростанції на окупованому березі колишнього Каховського водосховища.

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що, за неофіційною інформацією від джерел з протилежного берега, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Він наголосив, що ЗАЕС працює в штатному режимі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції". За словами глави держави, наразі показники щодо радіації в нормі, але ситуація на ЗАЕС не може бути в нормі, поки її незаконно контролюють російські терористи та використовують для шантажу і України, і всієї Європи та світу. "Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ", - написав він.

МАГАТЕ заявило, що його експерти стали свідками сильного темного диму в північній частині Запорізької атомної електростанції, який з’явився після "численних вибухів".

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Запорізька АЕС ДСНС
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