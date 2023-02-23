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Рятувальники в Харківській області потрапили під обстріл під час розбору завалів

Фото: рятувальники в Харківській області потрапили під обстріл (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 лютого, в Харківській області рятувальники під час розбору завалів потрапили під російський обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Сьогодні близько 10-ї ранку окупанти здійснили обстріл по селищу Дворічна, Куп’янського району. Внаслідок влучання снаряда було повністю зруйновано 4-х поверхову будівлю адміністрації селищної ради.

До місця події виїхали рятувальники на 2-х автоцистернах та 4-х спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях. По прибуттю, співробітники ДСНС з’ясували, що під завалами в підвалі знаходяться дві жінки.

Фото: рятувальники в Харківській області потрапили під обстріл (t.me/dsns_telegram)

Проте під час проведення робіт сталася серія повторних обстрілів. Росіяни прицільно били по рятувальникам. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав.

Крім того, постраждав місцевий мешканець, який під час обстрілу перебував поряд з будівлею. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Аварійно-рятувальні роботи призупинено.

Нагадаємо, сьогодні вранці загарбники обстріляли Куп'янськ, дві жінки отримали поранення.

До того ж сьогодні росіяни атакували Люботин з РСЗВ "Торнадо". В результаті чого пошкоджено одну з будівель.

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