Росіяни атакували Люботин з РСЗВ "Торнадо": пошкоджено одну з будівель
Російські окупанти обстріляли Люботин, що розташований в Харківському районі. Наразі дані про постраждалих уточнюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram.
"Ворог здійснив обстріли міста Люботин. Попередньо, для чергового злочину окупанти використали "Торнадо-С", - йдеться в повідомленні.
За його словами, є пошкодження однієї з будівель.
"Інформація про постраждалих уточнюється", - додав він.
Як повідомлялося, напередодні цієї атаки мешканців Харківської області попередили про можливі обстріли з боку окупантів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.
Крім того, російські окупанти обстріляли Куп'янський район у четвер, 23 лютого. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, ще двоє перебувають під завалами.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли Куп'янськ, дві жінки отримали поранення.
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