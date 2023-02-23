Росіяни атакували Люботин з РСЗВ "Торнадо": пошкоджено одну з будівель

Російські окупанти обстріляли Люботин, що розташований в Харківському районі. Наразі дані про постраждалих уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram .

"Ворог здійснив обстріли міста Люботин. Попередньо, для чергового злочину окупанти використали "Торнадо-С", - йдеться в повідомленні.

За його словами, є пошкодження однієї з будівель.

"Інформація про постраждалих уточнюється", - додав він.

Як повідомлялося, напередодні цієї атаки мешканців Харківської області попередили про можливі обстріли з боку окупантів. У регіоні оголосили повітряну тривогу.

Крім того, російські окупанти обстріляли Куп'янський район у четвер, 23 лютого. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, ще двоє перебувають під завалами.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли Куп'янськ, дві жінки отримали поранення.