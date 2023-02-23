Росіяни обстріляли Куп'янський район: люди опинились під завалами

Російські окупанти обстріляли Куп'янський район у четвер, 23 лютого. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення, ще двоє перебувають під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За попередньою інформацією, окупанти били С-300.

"Є влучання в адміністративну будівлю. Поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами наразі перебувають мінімум двоє людей", - написав Синєгубов.

Він зазначив, що на місці працюють всі рятувальні служби.

Нагадаємо, сьогодні вранці загарбники обстріляли Куп'янськ, дві жінки отримали поранення.

Окрім того, Синєгубов розповів про ситуацію на окупованій частині Харківської області.

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