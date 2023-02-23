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Спасатели в Харьковской области попали под обстрел при разборе завалов

Фото: спасатели в Харьковской области попали под обстрел (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 февраля, в Харьковской области спасатели при разборе завалов попали под российский обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня около 10 утра оккупанты совершили обстрел по поселку Двуречная, Купянского района. В результате попадания снаряда было полностью разрушено 4-х этажное здание администрации поселкового совета.

К месту происшествия выехали спасатели на 2-х автоцистернах и 4-х специальных аварийно-спасательных автомобилях. По прибытию сотрудники ГСЧС выяснили, что под завалами в подвале находятся две женщины.

Фото: спасатели в Харьковской области попали под обстрел (t.me/dsns_telegram)

Однако при проведении работ произошла серия повторных обстрелов. Россияне прицельно били по спасателям. В результате обстрела были повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал.

Кроме того, пострадал местный житель, находившийся во время обстрела рядом со зданием. В настоящее время медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Аварийно-спасательные работы приостановлены.

Напомним, сегодня утром захватчики обстреляли Купянск, две женщины получили ранения.

К тому же сегодня россияне атаковали Люботин из РСЗО "Торнадо". В результате чего повреждено одно из зданий.

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