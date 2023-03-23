ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рятувальна операція в Київській області завершена: кількість жертв знову зросла

Новость на русском →
Київ, Четвер 23 березня 2023 08:58
Рятувальна операція в Київській області завершена: кількість жертв знову зросла Фото: рятувальна операція в Київській області завершена після атаки дронів 22 березня (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 23 березня, рятувальники закінчили розбір завалів у Ржищові Київської області, де російські дрони атакували гуртожитки та навчальний корпус місцевого ліцею. Відомо про 9 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України Київської області.

"О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9 загиблих". - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, цієї ночі з-під завалів дістали тіло коменданта гуртожитку, жінки 1966 року народження.

За його даними, загалом ще 9 людей отримали поранення.

Атака по Ржищеву 22 березня

Під час атаки дронами вночі на середу, 22 березня, було пошкоджено цивільний об'єкт, почалася пожежа. Спочатку повідомлялось, що троє людей загинули, 7 людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що під час нічної атаки дронів росіян у Ржищеві Київської області було частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею, де спалахнула пожежа. Понад 20 людей було доставлено до лікарні. Серед загиблих - водій "швидкої", який приїхав рятувати людей. Пізніше кількість загиблих зросла до 4 осіб, потім - до 7.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область
NEWS
Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим
Джанкойський вузол. Навіщо Україна вдарила по ньому та як це допоможе звільнити Крим
DAILY
Вадим Скібіцький: Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький: Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік