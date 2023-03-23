Рятувальна операція в Київській області завершена: кількість жертв знову зросла

У четвер, 23 березня, рятувальники закінчили розбір завалів у Ржищові Київської області, де російські дрони атакували гуртожитки та навчальний корпус місцевого ліцею. Відомо про 9 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України Київської області.

"О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9 загиблих". - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, цієї ночі з-під завалів дістали тіло коменданта гуртожитку, жінки 1966 року народження.

За його даними, загалом ще 9 людей отримали поранення.

Атака по Ржищеву 22 березня

Під час атаки дронами вночі на середу, 22 березня, було пошкоджено цивільний об'єкт, почалася пожежа. Спочатку повідомлялось, що троє людей загинули, 7 людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що під час нічної атаки дронів росіян у Ржищеві Київської області було частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею, де спалахнула пожежа. Понад 20 людей було доставлено до лікарні. Серед загиблих - водій "швидкої", який приїхав рятувати людей. Пізніше кількість загиблих зросла до 4 осіб, потім - до 7.